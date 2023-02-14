Депутат горсовета Челнов привез в Лисичанск лекарства и несколько дней работал волонтером

Депутат горсовета Набережных Челнов и гендиректор строительной фирмы Раиль Минегалиев недавно вернулся из Лисичанска, куда отвез гуманитарную помощь, и где несколько дней работал волонтером в команде земляка Рустама Гатина.

Строительная фирма, как и сам депутат, уже длительное время участвуют в проекте Рустама Гатина, который вместе со своей командой кормит бездомных в Челнах, а также жителей Лисичанска.

Минегалиев признался, что счел своей обязанностью помочь команде Рустама не только в родном Автограде, но и в Лисичанске, ведь одно дело поддерживать на расстоянии, и совсем другое – делать это самостоятельно и на месте.

«Моя миссия еще заключалась и в доставке гуманитарного груза. Поехал с Абдурашитом хазратом, который знал дорогу, поэтому добрались мы до места за 1,5 суток – сначала на поезде, затем на машине до Луганска, а оттуда нас забрал спецтранспорт. Мы привезли с собой несколько рюкзаков гуманитарной помощи, включая долгожданные лекарства», – рассказал Раиль Минегалиев.

В течение нескольких дней предприниматель работал волонтером – по утру топил печь, готовил еду, развозил ее и раздавал вместе с другими добровольцами. По его словам объем работ, которую выполняют ребята, огромен – в день они готовят на 5 тысяч человек, развозят еду по 7 – 10 точкам в городе.

«То, что делает Рустам и его команда, — это очень большой вклад, поскольку в Лисичанске сегодня нет ни электричества, ни тепла, ни канализации, ни воды (она привозная). Приготовить еду самостоятельно, особенно для пожилых людей, – огромная проблема, тем более, если нет генератора, печи, дров», – рассказал Минегалиев.

Ежедневно волонтеры обеспечивают горожан горячей пищей в одноразовой посуде. Меню стараются разнообразить – для них готовят гречневую, пшенную, перловую каши.

Раиль Минегалиев отмечает, что этот проект стал возможным благодаря материальной поддержке города (от Набережных Челнов доставляются продукты). По его словам, помощь республики в Лисичанске ощутима и неоценима, в частности, регулярно поступает гуманитарный груз, оказывается и другая поддержка.

«Людям важно общение, важно ощущать заботу, и команда Рустама Гатина уже несколько месяцев дает им это почувствовать. Психологическая нагрузка у всех огромная, хотя к постоянному грохоту, ношению бронежилета, каске и лишениям здесь уже привыкли, насколько к этому возможно привыкнуть. Считаю, что Рустама и его ребят нужно приравнять к добровольцам», – сообщил Раиль Минегалиев.

В течение этих дней депутат горсовета Челнов пообщался и с местными жителями, и с земляками – военнослужащими и волонтерами. Предприниматель увез с собой список самых разных адресных заявок от горожан – от инвалидного кресла до подгузников для взрослых. Кроме того, предприниматель и Рустам Гатин отвезли домой молодого рядового, который спешил на похороны отца.

«В этой поездке я для себя получил ответы на многие вопросы. Мы продолжим помогать подшефному Лисичанску и, конечно, не забывать про тех, кто рядом», – сказал он.