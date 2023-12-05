Депутат Горсовета Набережных Челнов, исполнительный директор центра лечебной педагогики «Чудо-дети» Ася Кислова отправилась в Лисичанск, чтобы обследовать живущих там детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью Автограда Римма Мухаметзянова.

Перед поездкой депутат получила из рук мэра Челнов Наиля Магдеева бронежилеты для себя и своей команды.

В Лисичанске Ася Кислова вместе со специалистами изучила состояние здоровья детей и провела диагностику по аутизму, задержке речевого развития, интеллектуальным расстройствам, ДЦП, тяжелым посттравматическим расстройствам, вызванным ранениями и потерей близких.

«Поехали командой центра „Чудо-дети“ на машине, увезли много оборудования. На месте провели диагностику для 26 детишек и потом документы направили узким специалистам нашего города, которые и сделают заключение», — рассказала Ася Кислова.

Следующая поездка уже запланирована. Челнинцы поедут в Лисичанск, чтобы отвезти лекарства. Также планируется заниматься лечением этих детей, так как в городе нет ни одного узкого специалиста.

«Детки очень запущенные, они нуждаются в нашей помощи», — заявила депутат.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».