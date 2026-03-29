Депутат Горелкин допустил, что теория «мертвого интернета» может стать реальностью

Теория «мертвого интернета» не является полностью безосновательной, и в будущем сценарий, при котором сеть окажется под контролем ботов, может стать реальностью. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Он отметил, что концепция «мертвого интернета», о которой часто говорят визионеры, не выглядит фантастикой. По его словам, в перспективе интернет может стать «мертвым» в том смысле, что присутствие людей в нем будет минимальным, а основную активность возьмут на себя боты, которые будут создавать контент, оставлять комментарии и полностью функционировать в цифровой среде.

Теория «мертвого интернета», получившая распространение в начале 2020-х годов как конспирологическая версия, предполагает, что значительная часть контента в сети создается нейросетями.