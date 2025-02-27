Депутат Гильмутдинов предложил отрегулировать вопрос въезда мигрантов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России необходимо отрегулировать вопрос въезда иностранных граждан, а также их социокультурной адаптации. Такое мнение «Татар-информу» выразил первый заместитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Но нужно четко понимать, каких именно иностранных граждан будет касаться эта мера (социокультурная адаптация – прим. Т.-и.). Те, кто приезжают временно на работу – зачем говорить о какой-то адаптации для них? А вот тех, кто хочет получить наше гражданство, и мы заинтересованы в таких трудовых ресурсах, их нужно поддержать, помочь этим гражданам дополнительными какими-то мерами со стороны государства», – сказал Гильмутдинов.

В качестве положительного примера взаимодействия с мигрантами депутат привел челнинского автопроизводителя КАМАЗ.

«Они принимают, размещают, смотрят, все делают необходимое, чтобы это было цивилизованно и в соответствии с принятыми нашими законами», – добавил парламентарий.