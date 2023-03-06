Депутат Гильмутдинов посетил семью мобилизованного и побывал в школе, где идет ремонт

«Партийный десант» «Единой России» контролирует качество и сроки работ на объектах Народной программы. Так, в рамках партдесанта с ходом ремонтных работ в Раифской средней школе в селе Бело-Безводное ознакомились депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов и представители МГЕР.

В школе обучаются 164 ребенка из пяти близлежащих населенных пунктов, работают 20 педагогов и 10 человек – младший обслуживающий персонал. Как рассказала директор школы Зульфия Ягафарова, ремонт начался в конце января. Сейчас идет замена инженерных коммуникаций, электропроводки, полов, кровли. В здании заменят окна, утеплят стены, отремонтируют актовый зал и спортзал, в котором также появятся душевые кабины. Модернизация помещений проходит согласно СанПиН, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Ильдар Гильмутдинов, в школе неоднократно проводился мелкий ремонт, однако здание нуждалось в серьезной реконструкции. «Благодаря федеральной программе капремонта учебных заведений, в которой активно участвует наша республика, удалось включить в списки не только городские, но и сельские школы. В прошлом году было капитально отремонтировано 67 школ, в этом году на очереди еще 301», - рассказал парламентарий.

Напомним, программа капитального ремонта учебных заведений вошла в Народную программу, которая выполняется «Единой Россией» и Минпросвещения. Программа инициирована в 2021 году главой государства на съезде партии «Единая Россия».

В ходе своего визита депутат также посетил семью мобилизованного, который участвует в спецоперации с ноября прошлого года. Сейчас их полк находится в городе Сватово Луганской Народной Республике. По словам супруги Ольги, на связь мужу удается выходить нечасто – один раз в неделю. В семье подрастают двое детей: девочке сейчас три года, парню 17 лет, учится в железнодорожном техникуме. Все очень ждут возвращения мужа и отца.