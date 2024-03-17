Депутат Гильмутдинов о выборах Президента: Консолидация общества важна как никогда

Кампания по выборам Президента России проходит в непростых условиях. Многие граждане понимают важность участия в выборах именно в этот переломный для страны момент. В обществе чувствуется консолидация. Об этом в интервью порталу «Единой России» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Нынешняя кампания по выборам Президента России проходит в непростых условиях. Когда страна проводит СВО, наши враги стараются любыми способами вывести граждан из равновесия, помешать голосованию», – отметил Гильмутдинов.

Он привел в пример попытки заходов диверсантов на приграничные территории, атаки дронов, испорченные бюллетени в ряде регионов, атаки на информационном поле.

«Цель войны информационной – очернить страну, руководство, посеять панику. Но у них ничего не получается. Выборы идут, мы следим за этим процессом. В Татарстане крупных нарушений, влияющих на результат, насколько мне известно, не выявлено», – отметил депутат.

«Государство, депутатский корпус – делают все для скорейшего завершения специальной военной операции, и уже есть понимание как работать дальше, на перспективу», – подчеркнул политик.

Все важные инициативы, принятые на уровне Госдумы – это в первую очередь результат законотворческой работы партии «Единая Россия», напомнил Ильдар Гильмутдинов. В частности – это бюджет, который в первую очередь направлен на защиту страны, участников СВО и их семей. Создание специального фонда для поддержки бойцов спецоперации. Отдельно депутат остановился на национальных проектах, которые подкреплены бюджетным финансированием. «Татарстан сегодня участвует в десятках государственных программ – такого объема я не помню. Это капремонт школ, строительство дорог, здравоохранение и многое другое», – акцентировал внимание Гильмутдинов.

Парламентарий отметил, что многие реально действующие проекты появились из народной программы «Единой России». Депутат напомнил, что национальные проекты все время дополняются, корректировки вносит сама жизнь.

«Таких примеров я могу привести десятки, когда партия, услышав наших граждан, дополняла национальные проекты и федеральные программы», – подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.