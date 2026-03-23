Депутат ГД заявил о возможном возвращении к вопросу о цензе оседлости для маткапитала

Вопрос о возможном введении ценза оседлости при назначении материнского капитала может вновь быть поднят в Госдуме. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что ранее обсуждались инициативы, предполагающие увязку права на маткапитал с длительностью наличия российского гражданства у родителей.

«Когда мы эти поправки обсуждали, звучали предложения ввести также ценз оседлости [для получения маткапитала]. Я не исключаю, что мы к ним вернемся», – сказал Нилов в беседе с ТАСС.

По его словам, действующие правила уже ограничивают получение выплаты: материнский капитал положен только родителям с гражданством РФ на момент рождения ребенка, при условии, что ребенок также является гражданином России по рождению.

Депутат также напомнил, что с 1 апреля 2027 года ценз оседлости начнет действовать для единого пособия на детей. После этого иностранцы, получившие российское гражданство, смогут оформить выплату только спустя пять лет проживания в статусе гражданина РФ.

«Пока это касается только детских пособий, но нельзя исключать, что мы в этом направлении дальше будем двигаться, потому как предложения со стороны депутатов звучат, от представителей разных фракций – и оппозиционных, и партии власти», – добавил Нилов, назвав такой подход справедливым принципом.