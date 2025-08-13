Депутат ГД Вольфсон призвал отдыхать в Татарстане и назвал топ мест для «перезагрузки»

Депутат Госдумы Илья Вольфсон призвал татарстанцев не уезжать за границу, а отдыхать в Татарстане. По его словам, в республике есть места, где можно «перезагрузиться».

«Чтобы провести идеальные выходные, не обязательно уезжать за границу — в Татарстане есть все: и красивые виды, и продуманная инфраструктура, и места, где можно на пару дней выдохнуть и перезагрузиться», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Он также составил топ мест, где в Татарстане жители смогут расслабиться в выходные. Рейтинг открывают локации в Рыбной Слободе и Лаишево.

Вольфсон рекомендовал жителям посетить Масловку. Когда-то здесь была заброшенная база отдыха. Сегодня — шесть модульных домиков, большой гостевой дом на 18 человек, баня с банщиком, бассейн и пляжный бар.

«Отсюда открывается панорамный вид на Камское море: можно увидеть и рассвет, и закат. Подобных мест с таким видом в окрестностях Казани почти нет. Загрузка полная, нужно бронировать заранее — сюда приезжают из Казани, Набережных Челнов и даже Москвы. Хозяева планируют построить еще и собственную пивоварню, декоративный водопад и круглогодичный ресторан. Уже сделали каскад озер, высадили ели», – поделился Вольсфон.

Также депутат выделил базу отдыха «Les.Voda», расположенную на берегу озера Хрустального.

«Вода прозрачная, в озере много рыбы: караси, карпы, щуки, толстолобики. Встречаются сазаны до 18 кг — говорят, что это единственное в республике озеро с трофейной рыбой. Планируется набережная, мост через озеро, домики с личными банями, спортивные площадки, конюшня, зимний каток, катание на оленях и снегоходах», – анонсировал парламентарий.

Еще одно место для отдыха – экопарк «Дикая ферма».

«Здесь живут 200 пятнистых оленей, 100 маралов и кролики — их выращивают, адаптируют, а потом выпускают в дикую среду. Каждый купленный билет — это вклад в их содержание. На территории два озера и родник с водой, богатой ионами серебра, по берегам проложены тропы для прогулок. Экскурсоводы проводят гостей по ферме, показывают заброшенную деревню Степановка и рассказывают ее историю, а летом и весной устраивают ремесленные мастер-классы и праздники для всей семьи», – рассказал Вольфсон.

Также он рекомендовал посетить Семрук и глэмпинги в лесу.

фото: телеграм-канал депутата Госдумы Ильи Волсфона