Депутат ГД Вольфсон предложил создать мурал в честь участника СВО в Балтасинском районе

Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Госдумы Илья Вольфсон и секретарь местного отделения «Единой России», глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин посетили Нурминскую школу, которую в этом году ждет капитальный ремонт по партпроекту «Новая школа». Об этом сообщается на сайте партии.

«Школа – 1977 года, строилась, по сути, "хозспособом". Как рассказала директор, председатель колхоза просто привез гору кирпичей – так и подняли здание, без проекта. Не обошлось без ошибок и откровенно странных решений: столовая почему-то в отдельном здании во дворе, в спортзал сейчас приходится заходить через подвал, нет актового зала. Никакой логики», – отметил Илья Вольфсон в своем телеграм-канале.

В школе учатся 390 ребят, и по качеству обучения школа – в числе передовых: средний балл выше республиканских показателей, много победителей республиканских олимпиад.

Фото: tatarstan.er.ru

Особое внимание парламентарий уделил школьному музею: «Очень сильная экспозиция про историю края, сделано с душой и вниманием к деталям. Сохранили много предметов, вызывающих искреннюю ностальгию: от советских парт до пеналов и промокашек».

В этом году Нурминскую школу ждет капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Развитие образования» и партпроекта «Новая школа». По словам Вольфсона, проект обновления учитывает конструктивные ограничения здания и включает светлые коридоры, зоны отдыха, обновление кабинетов и спортзала. Цветовое решение согласовано с родительским комитетом.

Фото: tatarstan.er.ru

Кроме того, депутат предложил создать на фасаде школы мурал в память о выпускнике, погибшем на СВО – гвардии лейтенанте Ильдаре Зарипове. «В школе его помнят, говорят, всегда заступался, если кого-то обижали. Мы сделаем все, чтобы память была сохранена достойно», – отметил Вольфсон.

Всего в 2026 году капремонт запланирован в 36 образовательных учреждениях Татарстана. Об этом стало известно на заседании федерального штаба по реализации программы ремонта школ, детских садов и колледжей, участие в котором принял Председатель Госсовета Татарстана, секретарь реготделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

По итогам выполнения народной программы «Единой России» в стране обеспечены школьными местами 1,1 млн учеников.