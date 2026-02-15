Депутат ГД Вольфсон подарил редкое издание «Моабитской тетради» музею-квартире Джалиля

Фото: t.me/ivolfson

Депутат Госдумы Илья Вольфсон к 120-летию Мусы Джалиля подарил редкое первое издание «Моабитской тетради» музею-квартире поэта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Специально для этого мы выкупили книгу из частной коллекции. Для меня важно, чтобы эта редкая книга была доступна исследователям и читателям, а не оставалась под замком. Чтобы ее история продолжалась здесь, в достойном месте», – отметил он.

Фото: t.me/ivolfson

Вольфсон подчеркнул, что произведения Джалиля стали символом мужества. Он напомнил, что даже находясь в плену, поэт писал о жизни и надежде.

«Вечная память Герою. Читайте Джалиля, храните нашу историю», – заключил он.