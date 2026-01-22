Депутат ГД: С 1 февраля соцвыплаты и страховые пособия проиндексируют на 5,6%

С 1 февраля в России будет проведена индексация социальных выплат и страховых пособий на 5,6%. Все суммы будут пересчитаны автоматически Социальным фондом без необходимости подачи заявлений со стороны граждан, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Индексация затронет широкий круг получателей федеральных мер поддержки. В частности, вырастут ежемесячные денежные выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других категорий льготников», – отметил парламентарий в беседе с RT.

Отдельное внимание, по словам Якубовского, уделено семьям с детьми. Размер материнского капитала увеличится как для тех, кто еще не использовал средства сертификата, так и для семей с частично израсходованным капиталом.

«Максимальная сумма на первого ребенка приблизится к 729 тыс. рублей, а по сертификату на второго ребенка – к 963 тыс. рублей. Оставшиеся средства на сертификатах также будут проиндексированы», – добавил он.

Также с февраля увеличатся отдельные семейные пособия. Так, единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка составит 28,5 тыс. рублей.

Кроме того, будут повышены страховые выплаты работающим гражданам.

«Максимальный размер единовременной выплаты при несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании увеличится до 163,6 тыс. рублей. Предельный размер ежемесячных страховых выплат по таким основаниям составит до 503 тыс. рублей, а пособие при утрате трудоспособности достигнет 125,8 тыс. рублей в месяц», – заявил Якубовский.

Также будет увеличен размер денежной компенсации набора социальных услуг.

«С учетом индексации он составит около 1,8 тыс. рублей ежемесячно. Как и прежде, граждане смогут выбрать, получать услуги в натуральной форме или заменить их денежной выплатой», – заключил депутат.