Депутат ГД рассказал, кому могут предоставить рассрочку по долгам за ЖКУ

Россияне, временно оказавшиеся в сложном финансовом положении из-за потери работы, тяжелой болезни или других обстоятельств, могут договориться о рассрочке по задолженности за жилищно-коммунальные услуги, сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы часто приходят люди, которые попали в сложную ситуацию: потеря работы, болезнь, другие непредвиденные обстоятельства. И они боятся, что долги по коммуналке будут расти, что придут судебные приставы. Но выход есть. Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке. Это не прощение долга, а перенос платежей на будущее с разбивкой на несколько месяцев», – отметил Свищев.

Для оформления рассрочки необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и предоставить документы, подтверждающие уважительную причину образования задолженности, пояснил депутат.

По его словам, соглашение о поэтапном погашении может касаться как платы за жилищные услуги, в том числе содержание и ремонт жилья, так и коммунальных услуг – отопления, водоснабжения, газа и электроэнергии.

Основанием для предоставления рассрочки, отметил Свищев, могут стать потеря работы, тяжелая болезнь, призыв на военную службу и другие обстоятельства, которые временно лишили человека возможности оплачивать услуги в полном объеме.

«Если вы понимаете, что не можете заплатить полную сумму сейчас, лучше прийти и договориться. Управляющие компании и ресурсники чаще всего в таких случаях идут навстречу, потому что им выгоднее получать деньги частями, чем судиться и взыскивать через приставов», – добавил парламентарий.