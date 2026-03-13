Депутат ГД пригласил на турнир по боксу памяти Героя России Дамира Гилемханова

фото: t.me/ivolfson

В Казани 15 марта пройдёт IV Межрегиональный турнир по боксу, посвящённый памяти Героя России Дамира Гилемханова. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Илья Вольфсон в своём Telegram-канале.

Соревнования организуются уже в третий раз совместно с семьёй погибшего героя при поддержке Федерации бокса России, Поволжского университета спорта и клуба «Спарта». Вольфсон отметил, что турнир стал весенней традицией и живым напоминанием о подвиге земляка.

Дамир Гилемханов погиб 7 марта 2022 года в возрасте 22 лет. Экипаж танка Т-72Б1, в составе которого он служил, принял неравный бой с пятью вражескими танками. Четыре из них были уничтожены, но все члены экипажа погибли. Посмертно им присвоено звание Героя России.

Как рассказал депутат, с родителями Дамира он познакомился в 2023 году. Они поделились, что их сын с детства занимался боксом, и мечтой семьи стало проведение турнира в его честь. Идею поддержали, и теперь она продолжает развиваться.

Турнир состоится 15 марта в 13:00 во Дворце водных видов спорта (ул. Сибгата Хакима, 70). Участие примут 28 спортсменов — призёры всероссийских соревнований, победители районных и региональных турниров.