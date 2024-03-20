Депутат ГД предупредил о мошенниках, которые за деньги готовят обращения к парламентариям

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предупредил о мошенниках, которые берут с граждан деньги и готовят обращения к парламентариям. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Я выяснил, что за специальную плату готовятся и направляются обращения в мой адрес. Не сомневайтесь в том, что я детально проработаю ваши обращения, подготовлю необходимые запросы и направлю ответ. Но прошу вас: не оплачивайте за это никому деньги. В случае, если Вы нуждаетесь в юридической помощи, она также может предоставляться бесплатно», – сообщил парламентарий.

Фаррахов отметил, что от мошенничества пострадали участники СВО. «В последнее время я получил более 30 обращений от участников СВО через портал Государственной Думы с одним и тем же электронным адресом для обратной связи», – заявил спикер.

Парламентарий рассказал, что обратиться к нему можно через портал Госдумы, а также через личный сайт. Ежедневно готовятся материалы с ответами на 30 обращений.