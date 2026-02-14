Депутат ГД предложил закрепить приоритет для граждан РФ при зачислении в школы и детсады

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил закрепить приоритет для граждан России при зачислении детей в государственные детские сады и школы. Его слова приводит «РИА Новости».

К Панешу регулярно обращаются родители, которые становятся в очередь сразу после рождения ребенка, ждут два-три года и затем обнаруживают, что их номер в списке не уменьшился, а вырос. Депутат отметил, что люди годами не могут получить место в детском саду или школе рядом с домом.

Панеш считает, что необходимо законодательно установить четкий приоритет для граждан России при зачислении в государственные образовательные учреждения.

По его мнению, право на первоочередное получение места по месту жительства должно быть закреплено за детьми, чьи родители являются гражданами РФ и постоянно проживают в соответствующем муниципалитете. Лишь после того, как все желающие из числа российских граждан будут обеспечены местами, можно рассматривать заявления семей мигрантов – при наличии свободных мест.

Кроме того, депутат выступил за ужесточение контроля за формированием электронных очередей. Он заявил, что система должна быть прозрачной, с фиксацией даты постановки на учет и подтверждением оснований для льгот или внеочередного зачисления.

По словам Панеша, недопустима ситуация, при которой списки пополняются тысячами детей без проверки их статуса и документов, в то время как российские граждане годами ожидают своей очереди. Он также предложил провести проверку уже зачисленных учеников в тех учреждениях, где родители массово жалуются на отказы.

Если выяснится, что часть детей принята с нарушениями или без подтверждения законности пребывания на территории России, такие решения, по его мнению, должны быть пересмотрены.