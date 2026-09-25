Депутат ГД предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести социальный налоговый вычет на расходы по содержанию и лечению домашних животных. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«В России миллионы семей содержат домашних животных. Многие хотели бы взять питомца из приюта, но боятся, что не потянут расходы на ветеринарию, лечение, стерилизацию, вакцинацию. При этом в стране огромное количество бездомных животных, которые нуждаются в доме. Государство поддерживает благотворительность и приюты, но не стимулирует граждан брать животных. Предлагаю ввести социальный налоговый вычет на расходы, связанные с лечением, стерилизацией, вакцинацией и содержанием домашних животных, в том числе взятых из приютов», – рассказал депутат.

По мнению Панеша, такая мера может стимулировать ответственное отношение к питомцам и снизить нагрузку на приюты.

«В рамках вычета установить лимит расходов на одного питомца в размере 50 тыс. рублей в год, с возможностью возврата 13% от этой суммы – до 6,5 тыс. рублей на животное. Для семей, взявших животное из приюта или из системы отлова, лимит увеличить до 80 тыс. рублей в год, с максимальным возвратом до 10 тыс. рублей», – отметил он.

Панеш предложил оформлять вычет через налоговую декларацию либо в упрощенном порядке, если ветеринарная клиника передает необходимые сведения в налоговую службу.

«Как это будет работать? Владелец животного сохраняет чеки и договоры с ветеринарной клиникой. При подаче декларации 3-НДФЛ указывает расходы и получает возврат. Для упрощенного порядка – если клиника подключена к системе передачи данных – вычет может быть оформлен автоматически, как это уже работает с медицинскими и образовательными услугами», – указал депутат.

«Если государство хочет, чтобы меньше животных оставалось на улице, оно должно поддержать тех, кто готов взять их в семью. Вычет на лечение животных – это не просто льгота, это шаг к гуманному обществу», – полагает Панеш.