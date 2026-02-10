Депутат ГД предложил освободить участников СВО от пошлины при плановой замене прав

Участников специальной военной операции предложили освободить от уплаты государственной пошлины при плановой замене водительских удостоверений. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Парламентарий отметил, что сейчас участники СВО освобождены от уплаты пошлины при замене водительских прав только в случае их утраты или порчи, тогда как при истечении стандартного срока действия документа льгота не применяется.

«Считаю необходимым устранить эту правовую нестыковку. Логика поддержки наших защитников должна быть единой и последовательной», – заявил Панеш в беседе с «РИА Новости».

По его словам, если государство идет навстречу военнослужащему, потерявшему водительское удостоверение, то аналогичная поддержка должна предоставляться и при плановой замене документа по сроку действия.

«Необходимо расширить действующую льготу и освободить участников СВО от пошлины при любой замене водительского удостоверения – как при утере, так и в плановом порядке», – добавил депутат.