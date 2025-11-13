news_header_top
Общество 13 ноября 2025 17:18

Депутат ГД объяснил, могут ли в РФ запретить продавать алкоголь в новогодние каникулы
Фото: © «Татар-информ»

Ограничивать продажу алкоголя до и во время новогодних каникул уполномочены только власти регионов. Они могут принять такое решение исходя из текущей ситуации в своем регионе. Об этом «Татар-информу» сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя предложение общественников запретить продажу алкоголя во всех регионах России.

Ранее создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов предложил запретить продажу алкогольных напитков в течение декабря и всех новогодних праздников по всей России.

По его мнению, такая мера поможет россиянам больше времени проводить с семьей, заниматься спортом. Он также считает, что подобный запрет поможет решить демографическую проблему в стране.

«Вопрос регулирования продажи алкогольных напитков – это вопрос субъектов РФ. В случае если они примут такое решение, то они будут исходить из той ситуации, которая есть в регионе, учитывая жителей регионов. Именно поэтому ограничения по продаже алкоголя – это полностью региональные полномочия», – объяснил Леонов.

