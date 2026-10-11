Депутат ГД объяснил, какие периоды без работы учитываются при назначении пенсии

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Военная служба, уход за детьми до полутора лет и помощь нетрудоспособным входят в число периодов, которые могут засчитываться в страховой стаж даже при отсутствии отчислений. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Коломейцев.

По словам парламентария, в стаж также включают время получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда в другую местность по направлению службы занятости. Учитывается и уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.

Кроме того, в страховой стаж могут войти периоды проживания с супругом-военнослужащим или дипломатом в местности, где невозможно трудоустроиться. Также засчитывается время содержания под стражей, отбывания наказания и отстранения от должности, если человека необоснованно привлекли к уголовной ответственности, а впоследствии реабилитировали.

Коломейцев пояснил, что страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент – разные понятия. Последний представляет собой пенсионные баллы, от которых зависит размер будущей выплаты.

«Что касается пенсионных баллов за периоды вне работы, которые влияют на размер будущей пенсии, то за уход за первым ребенком положены 1,8 балла в год, за вторым – 3,6 балла за год, за третьим или четвертым – 5,4 балла за год. За службу в армии по призыву начислят 1,8 балла в год, как и за уход за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет», – отметил депутат.

При этом нестраховые периоды включат в страховой стаж, только если до или после них человек работал либо занимался иной деятельностью, за которую начислялись или уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование. Таким образом, одних периодов без уплаты взносов для формирования страхового стажа недостаточно, резюмировал Коломейцев.