Депутат ГД объяснил, как будет работать электронное удостоверение пенсионера с QR-кодом

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, что с 1 октября 2025 года вводится электронное удостоверение пенсионера с QR-кодом. Это новшество изменит способ подтверждения льготного статуса граждан.

«Министр труда и социальной защиты сообщил, что электронная форма будет доступна через мобильное приложение "Госуслуги" и будет содержать идентичный набор данных, включающий персональные сведения и сведения о статусе, ранее зашитые в пластиковые удостоверения», — отметил Говырин.

По его словам, юридическая сила удостоверения не зависит от того, в каком формате оно представлено — электронном или бумажном. Главное — наличие достоверной информации, зарегистрированной в федеральной информационной системе.

«При предъявлении QR-кода соответствующая организация, оказывающая льготу, сможет через цифровой канал верифицировать данные и применить необходимые меры социальной поддержки. Важно отметить, что нововведение не аннулирует право гражданина использовать физический документ. Такое дублирование форм допускается с точки зрения правовой техники, при условии, что оба формата удостоверяют один и тот же юридический факт — наличие пенсионного статуса, подтверждённого соответствующим регистром», — подчеркнул депутат.