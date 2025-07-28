Депутат ГД Нилов встретился с активом Штаба общественной поддержки Минниханова в Казани

Фото: пресс-служба Ярослава Нилова

28 июля 2025 года председатель комитета Госдумы (сокр. ГД) по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов встретился с активом Штаба общественной поддержки кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

В ходе встречи участники обсудили действующие в Татарстане социальные программы. Активисты также представили инициативы по их доработке, в частности — меры поддержки для участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также молодёжи.

Нилов подчеркнул, что в Татарстане традиционно уделяется большое внимание социальным инициативам, что позволяет региону быть примером гармоничного межконфессионального и культурного взаимодействия.

«В Агрызском районе показали, как работают профориентационные программы с самого детства — начиная с детского сада. Там проводится тестирование, выявляются сильные и слабые стороны ребенка. Это правильный, рациональный, осознанный подход. Также обсуждалась проблема подготовки специалистов. В Буинском районе и Иннополисе поднимался вопрос трудовых ограничений для подростков до 18 лет. Список разрешенных профессий не обновлялся более 20 лет. Благодаря активности региональных общественных палат мы смогли вынести эту тему на федеральный уровень. Сейчас Минтруд готовит нормативный акт, и вопрос будет решен через правовую оценку труда», — отметил депутат.

Одной из ключевых тем стали вопросы поддержки участников СВО и их семей. По словам Нилова, благодаря инициативам общественников в Казани был выделен бюджет на открытие музея, посвященного СВО.

«Приятно видеть, что в каждом районе Татарстана уделяется внимание развитию спорта. Есть спортивные площадки, залы, и люди активно занимаются. Чем больше средств вкладывается в массовый спорт, тем меньше потребуется ресурсов на борьбу с преступностью и заболеваниями», — добавил парламентарий.

Член Штаба Далия Гайнанова предложила создать в системе «Госуслуги» единую навигационную карту для детей и взрослых с ОВЗ, которая помогала бы находить учреждения и доступные маршруты.

«Когда 16 лет назад я родила особенного сына, я не знала, куда обращаться, в какие больницы идти. И сегодня такой информационный пробел все еще существует. Он касается и бойцов, вернувшихся с СВО: многие не знают, где получить помощь и как трудоустроиться», — рассказала Гайнанова.

С инициативой выступил и Владимир Вавилов. Он предложил централизовать и контролировать размещение пациентов, нуждающихся в перинатальной помощи, поскольку сейчас специализированные койки разрозненно распределены по разным больницам и хосписам.

«С каждым годом количество таких пациентов растет, а выделенные койки зачастую используются не по назначению. Это ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств. Необходим аудит существующих ресурсов, чтобы помощь действительно доходила до тех, кто в ней нуждается», — подчеркнул Вавилов.

Нилов также подтвердил готовность поддерживать гражданские инициативы и участвовать в реализации предложенных проектов.

Напомним, Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова открылся в Казани 25 июля 2025 года. Платформа создана для прямого взаимодействия с жителями республики, сбора идей и реализации социально значимых инициатив.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Документы о выдвижении на должность Раиса РТ в республиканский ЦИК подали Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).