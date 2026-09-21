Депутат ГД Милонов сравнил «тарелочниц» с животными

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Абзацем» сравнил «тарелочниц» с животными. По его мнению, государству необходимо формировать в обществе неприятие культа безрассудного и чрезмерного потребления.

Милонов отметил, что это вопрос связан не столько с законом, сколько с нравственностью. Он допустил, что закон может регламентировать жизнь животных и прочих «тарелочниц», но при этом считает неправильным оставлять без внимания различные деструктивные явления.

Вместе с тем парламентарий полагает, что бороться с аморальным потреблением через законодательные инициативы бесполезно. По его словам, государство и общество могут продвигать противоположные ценности через информационную и просветительскую работу.

Он также посетовал, что культ безрассудного и аморального потребления расцветает и при этом почти никем не осуждается: стоит обратить внимание на этих людей, как из зарубежных соцсетей сыплется критика в адрес того, кто якобы не любит женщин, мужчин и так далее.