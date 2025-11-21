Депутат Милонов призвал зумеров не съезжать от родителей раньше времени

Выезжать из родительского дома человеку нужно тогда, когда он способен жить самостоятельно. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.

«Если человек съезжает от родителей в максимально раннем возрасте только ради того, чтобы «съехать», то такой поступок не будет ему во благо. Бывают случаи, когда дети уезжают из своих городов в Подмосковье и арендуют там студию. В итоге человек тратит все свои деньги на оплату аренды за эту конуру, кое-как живет и общается в ограниченном кругу людей. При этом такие граждане считают, что они съехали от родителей. Они не съехали, а сбежали, и непонятно для чего», – сказал парламентарий.

По его мнению, съезжать от родителей нужно тогда, когда человек получил профессию, нашел работу, начал зарабатывать и, возможно, даже захотел создать семью.

«А если человек съехал от родителей в 18 лет, чтобы ходить по барам, пить и вести беспорядочную половую жизнь, то в таком переезде нет никакой ценности и цели», – резюмировал Милонов.