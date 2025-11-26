Депутат ГД Когогина осмотрела проходящие модернизацию соцобъекты Агрыза

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина в рамках региональной недели посетила Агрызский район Татарстана и осмотрела социальные объекты, которые сейчас ремонтируют и строят в рамках народной программы «Единой России». Ее сопровождал глава района и секретарь местного отделения партии Ленар Нургаянов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Сейчас в Агрызе ведутся масштабные работы по федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Уже заменены 19,5 километра теплосетей и сетей горячего водоснабжения, модернизированы шесть котельных из восьми. На финансирование работ выделено 465 млн рублей, они должны охватить 90% теплосетей в городе.

Альфия Когогина осмотрела объекты на улицах Ометова и Чайковского. Не модернизированными остались 4,5 километров сетей и две котельные. Для их обновления необходимо около 170 миллионов рублей.

«Есть дальнейшая необходимость по техническому перевооружению котельных из-за нехватки мощности, что ощущается при морозах и росту обращений населения. Реконструкция котельной по улице Ометова запланирована в 2026 году, если будет получена положительная экспертиза. Сумма – около 60 млн рублей. Модернизация котельной по улице Чайковского запланирована в 2027 году. Пока обе котельные – на стадии разработки проектно-изыскательных работ», – отметила парламентарий.

В свою очередь в Центральной районной больнице модернизировано приемно-диагностическое отделение. Здесь отремонтировали входные группы, полы, стены, смонтировали новые перегородки и дверные проемы, полностью поменяли окна, инженерные системы, кислородопровод.

На первом этаже увеличилась площадь приемного отделения, стало удобнее передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья. Специально подготовленные пандусы и ровные поверхности обеспечивают беспрепятственный доступ пациентам на креслах-каталках. Холл ожидания стал комфортным. Организована система маршрутизации пациентов по трем категориям: шоковые, экстренные и плановые.

Оказать помощь теперь можно прямо у входа. Противошоковая палата оснащена всем необходимым медицинским оборудованием – это операционные столы, лампы освещения, аппараты искусственной вентиляции легких и подачу кислорода. В смотровой комнате можно одновременно обследовать нескольких пациентов, при необходимости – с помощью УЗИ. Перенос рентгенологического кабинета с четвертого на первый упростил процесс диагностики.

В отделении также оборудованы гипсовая комната, санпропускник, эндоскопический кабинет, кабинет УЗИ, кабинет для рентгеновской компьютерной томографии, процедурный кабинет, а также санузел для маломобильных пациентов. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для медицинского персонала: обустроены комнаты отдыха, приема пищи и психологической релаксации. Открыт и временный стационар, где пациент сможет пребывать всего пару часов.

Кроме того, в Агрызе строят новую школу на 500 мест – на улице Школьная. Новое здание строится для коллектива и учеников Агрызской гимназии №1. Оно появится в новом, еще только застраиваемом микрорайоне города – большинство детей, которые учатся в гимназии, проживают именно там. Гимназия №1 – старейшее образовательное учреждение Агрыза. Нынешнее здание построено в 1936 году, поэтому износ помещений составляет почти 100%.

Общая площадь нового здания – более 8 тыс. кв. метров. Строительство началось в марте этого года, и уже в следующем году гимназия будет ждать своих учеников. Объем финансирования должен составить более 1 млрд рублей. Здание для гимназии возводится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В этом учебном году после капитального ремонта обновлена еще одна школа – средняя №4. Ее зданию – более 60 лет, оно давно нуждалось в модернизации. Здесь учатся более 650 детей. Преображение образовательного учреждения обошлось почти в 230 млн рублей. Здесь поменяли напольное покрытие, потолки, окна, двери, все инженерные системы, завезли новую мебель и оборудование.

После ремонта в здании появился удобный гардероб, а фасад теперь оформлен в едином с центральной улицей города стиле. В школе имеются библиотека, столовая, спортивный зал, мастерская, кабинет информатики. Учебное заведение привели в порядок в рамках федеральной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций».

Когогина ознакомилась и с результатами модернизации учебного корпуса Агрызского филиала Нижнекамского колледжа транспортной инфраструктуры. Четырехэтажное здание колледжа отремонтировали за 126 млн рублей. Рабочие обновили фасад, входную группу, заменили окна и двери, отремонтировали системы канализации, водоснабжения, отопления. На объекте провели электромонтажные и отделочные работы. Сюда завезли современное оборудование и новую мебель.

«В 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство, строительство и капремонт учреждений образования и здравоохранения в Агрызском районе привлечено рекордное количество федеральных и республиканских бюджетных средств – более 3 млрд рублей. На эти средства обновлено и оснащено приемно-диагностическое отделение ЦРБ, ⁠капитально отремонтирована школа №4, идет ⁠масштабная модернизация теплосетей и котельных, капитально отремонтированы здания учебного корпуса и общежития колледжа транспортной инфраструктуры, строят ⁠новую школу и многофункциональный центр. Всё это результат народной программы партии «Единая Россия», – подытожила увиденное Альфия Когогина.