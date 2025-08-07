news_header_top
Общество 7 августа 2025 16:39

Депутат ГД Гусев предложил запретить строить многоэтажки в некоторых городах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил запретить строить многоэтажные многоквартирные дома в городах, в которых не хватает транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. По его мнению, такой запрет спасет от хаотичной застройки, пишет РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что в ряде городов сначала строят несколько жилых кварталов, а потом жильцы годами ждут поликлиник, детских садов или нормальных дорог. В связи с этим он призвал определить населенные пункты, где нет условий для нормальной жизни и, соответственно, нельзя строить многоэтажные дома.

Данный проект закона хотят внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

