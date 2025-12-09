Депутат ГД Чаплин рассказал, как можно снизить платежи за ипотеку

Член Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Никита Чаплин рассказал, как подойти к оформлению ипотечного кредита и снизить ежемесячную нагрузку на семейный бюджет. Об этом сообщает RT.

При расчете будущих выплат необходимо учитывать не только сумму кредита, срок и процентную ставку, но и дополнительные расходы, подчеркнул парламентарий.

Речь идет о страховании имущества м жизни, а также о возможных тратах на содержание жилья. Калькуляторы на сайтах банков не учитывают всех сопутствующих затрат.

В качестве способов снижения нагрузки Чаплин предложил использовать государственные программы с льготной ставкой, в том числе для семей с детьми и IT-специалистов, рассмотреть частичное досрочное погашение кредита или увеличить срок займа для уменьшения ежемесячного платежа. Однако увеличение срока кредита снижает взнос, но увеличивает общую переплату.

Кроме того, эксперт упомянул назвал три самые частые ошибки заемщиков. Это ориентация только на минимальный ежемесячный платеж, игнорирование дополнительных расходов и отсутствие финансовой подушки безопасности.

Дело в том, что потеря работы и прочие непредсказуемые жизненные обстоятельства могут привести к просрочкам, а невнимательное чтение договора способно обернуться штрафами и изменением условий кредита.