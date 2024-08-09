Депутат Галиев о СВО: «Каждый оказавший помощь получит улыбку солдата»

Депутат Госсовета РТ по Мамадышскому избирательному округу Марат Галиев отправился добровольцем на СВО в батальон «Эспаньола» осенью прошлого года. Ранее парламентарий активно помогал бойцам, за полтора года отправив гумпомощи на 20 млн рублей. Сегодня он принял участие в автобусном марафоне «„Единая Россия“ объединяет». Встреча с населением прошла в Доме культуры села Нижняя Ошма.

Марат Галиев рассказал, почему решил стать участником СВО. По его мнению, каждый должен делать то, что может, для вклада в Победу. Это и учителя, и корреспонденты, и аграрии, и другие.

«Каждый должен вкладывать свою крупицу в Победу. У меня тоже была возможность поучаствовать и вложить свой вклад в Победу. Еще раз повторюсь — это должен делать каждый. Задачи СВО — защитить наше население и предотвратить дальнейшие конфликты, которые могли бы созреть, — отметил он. — Ну и, конечно, это наши братья, это наши русские люди, которые проживают сейчас на новых территориях, и безучастным здесь не может быть никто».

Также Марат Галиев отметил, что поддержки со стороны тыла достаточно. На передовой это особенно важно для поддержания морального духа бойцов. Депутат назвал такую помощь социально-гуманитарной миссией.

«Когда поддержка чувствуется, солдату намного легче. Я хочу сказать, что кушать не так сильно хочется, как хочется моральной поддержки. Тыловое обеспечение, фонды, волонтеры и каждый, кто это делает, обязательно получает обратно улыбку и благодарность солдата», — отметил депутат.

Помимо Галиева, участниками встречи в Мамадышском районе стали зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов и руководитель исполкома Мамадышского района Вадим Никитин. Модератором встречи выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

Вадим Никитин рассказал об экономике района и пилотных проектах. Особое внимание он обратил на строительство домов для работников в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

«Будет строиться 28 жилых домов для работников, желающих поселиться в нашем районе. Они предназначены для бюджетной сферы и для работников реального сектора экономики. Мы их уже начинаем строить. Это большое подспорье. Надеюсь, и в дальнейшем программа найдет свое применение и будет актуализироваться и масштабироваться на всю республику и страну», — отметил он.

Интересными проектами для Мамадышского района Вадим Никитин назвал строительство горнолыжного комплекса и зиплайна.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).