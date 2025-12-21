Депутат Фролова напомнила о праве льготников на бесплатное санаторно-курортное лечение

Льготные категории граждан России имеют право на получение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что такие путевки могут предоставляться как в рамках федеральных, так и региональных программ поддержки.

Воспользоваться правом на бесплатное лечение могут дети-инвалиды, инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших или умерших ветеранов, участники и ветераны боевых действий, а также пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Фролова отметила, что субъекты Российской Федерации вправе расширять перечень льготных категорий, имеющих право на санаторно-курортное лечение за счет регионального бюджета. Кроме того, по ее словам, взрослым инвалидам первой группы и детям с любой группой инвалидности бесплатно предоставляется сопровождающее лицо.

Обязательным условием получения путевки является наличие медицинской справки, оформленной в территориальной поликлинике по месту жительства. В этом медицинском заключении отражается состояние здоровья пациента и указываются рекомендованные виды процедур.

При этом депутат обратила внимание, что наличие медицинских противопоказаний может стать основанием для отказа в направлении на санаторно-курортное лечение, поэтому показания и ограничения следует заранее обсудить с лечащим врачом.

По словам Фроловой, система бесплатного санаторно-курортного лечения остается одним из приоритетных направлений социальной политики государства, поскольку способствует укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности активной жизни и повышению трудового потенциала страны.