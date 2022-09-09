news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
9 сентября 2022  13:44

Депутат бундестага: Западу придется выбирать между Третьей мировой и проигрышем Украины

news_top_970_100

Украине не победить Россию без вмешательства Запада. Однако, если это произойдет, начнется Третья мировая война, уверен депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но мы не можем себе этого позволить», — отметил политик в интервью газете Der Spiegel.

Он выразил непонимание по поводу отказа Запада от переговоров с Россией. Гизи также подчеркнул, что российскую армию сильно недооценивают.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. Страны Запада, не согласные с этим решением, продолжают ужесточать антироссийские санкции и оказывать военную поддержку киевскому режиму. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100