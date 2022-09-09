Депутат бундестага: Западу придется выбирать между Третьей мировой и проигрышем Украины

Украине не победить Россию без вмешательства Запада. Однако, если это произойдет, начнется Третья мировая война, уверен депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но мы не можем себе этого позволить», — отметил политик в интервью газете Der Spiegel.

Он выразил непонимание по поводу отказа Запада от переговоров с Россией. Гизи также подчеркнул, что российскую армию сильно недооценивают.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным. Страны Запада, не согласные с этим решением, продолжают ужесточать антироссийские санкции и оказывать военную поддержку киевскому режиму.