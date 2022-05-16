Депутат Фетисов раскрыл вклад Владимира Путина в развитие хоккея в России

Депутат Госдумы и бывшая звезда НХЛ Вячеслав Фетисов оценил деятельность Президента России Владимира Путина по развитию хоккея в России.

«Действительно, благодаря нашему президенту в инфраструктуру хоккея вложено средств больше, чем в любой другой стране», - цитирует Фетисова «Подмосковье сегодня».

При этом депутат раскритиковал работу КХЛ, в которой, по словам Фетисова, нет системы и спортивного принципа.

«КХЛ не стала Лигой равных возможностей, как это было задумано при ее создании. Все проходит под диктовку клубов-олигархов. Ну давайте же наконец выслушаем разные точки зрения и выработаем комплексную программу действий. Хоккей должен быть эффективным бизнесом, а не затратным механизмом», — заявил Фетисов.