Депутат Федяев выступил против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Снижение нештрафуемого порога превышения скорости не сделает дороги безопаснее, а может привести к обратному результату. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Павел Федяев.

По словам парламентария, Госдума уже отклоняла подобные законопроекты. Он объяснил это тем, что при снижении порога водители будут чаще следить за показаниями приборов, а не за дорожной обстановкой.

По мнению Федяева, это не повысит безопасность движения. Он также отметил, что у регионов уже есть законодательные инструменты, позволяющие снижать скорость на опасных участках дорог.

Ранее СМИ сообщили, что вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 5 км/ч. Он считает, что раньше такой допуск был необходим из-за погрешностей спидометров и камер фиксации нарушений, однако теперь порог в 20 км/ч слишком велик.