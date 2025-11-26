Депутат Федоров предложил компенсировать молодым родителям затраты на ребенка и жилье

Фото: © «Татар-информ»

Государству нужно компенсировать им затраты на ребенка, а также помочь с жилищным вопросом. Такая мера простимулирует россиянок рожать после 18 лет. Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиянок рожать после 18 лет. По ее мнению, рождение детей в раннем возрасте должно стать нормой.

«В 18-летнем возрасте как раз и нужно стимулировать граждан к рождению детей. Однако нужно понимать, что человек в таком раннем возрасте еще не трудоустроен, у него нет нормального дохода, нет жилья и так далее. Именно поэтому таким людям важно помочь решить материальный вопрос. Например, для поддержки раннего рождения детей государство должно взять на себя расходы по содержанию детей: давать дотацию в размере, который удовлетворит потребности ребенка. Также государство может предоставлять таким семьям социальное жилье или компенсировать аренду жилья. Тут даже не стоит вопрос о собственном жилье и ипотеке, потому что для 18-летних людей это еще не актуально, они, как правило, не думают так далеко о своей жизни. Однако помочь им решить жилищную проблему надо», – сказал Федоров.