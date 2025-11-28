news_header_top
Общество 28 ноября 2025 14:50

Депутат Федоров объяснил, почему в России не появится купюра номиналом 10 тыс. рублей

На сегодняшний день в России нет оснований для создания купюры номиналом 10 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы.

По словам парламентария, вероятность принятия такого решения будет зависеть от перегруженности инкассации ЦБ и банковской системы, но на сегодняшний день эти структуры не перегружены.

«Я пока не слышал жалоб от инкассаторов о том, что они якобы возят деньги контейнерами, и что у них есть проблемы с инкассацией, с банкоматами. Так что пока оснований для принятия такого рода решений мы не видим», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что большая часть расчетов в России происходит в безналичном формате.

«Не забывайте, что в России значительная часть расчетов, около 80%, происходит в цифровом виде. Помимо банковских карт, в стране планируют массово внедрить цифровую валюту. А если оборот наличкой очень небольшой, то значит и не нужно возить деньги», – резюмировал Федоров.

