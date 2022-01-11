Депутат Фаррахов: «Вступившие в 2022 году законы приняты с учетом социальных гарантий»

В 2022 году в силу вступили законы, социально значимые для многих россиян. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Татарстана, член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Он остановился на наиболее важных из них. Это повышение МРОТ — минимального размера труда. Он вырастет до 13 890 рублей в месяц с 12 792 рубля. Увеличится и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

«Повышение МРОТ и прожиточного минимума влияет на ряд социальных выплат, больничных, пособий. Кроме того, МРОТ служит ориентиром при расчете зарплат в бюджетной сфере и других отраслях. Это повышение очень значимо для россиян», — считает Фаррахов.

Индексация прожиточного минимума и МРОТ была предложена Президентом России Владимиром Путиным во время одного из правительственных совещаний по социальным вопросам. Поправки были приняты Госдумой в рамках рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете.

Как ранее заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.

Еще один значимый закон — назначение страховых и социальных пенсий в беззаявительном порядке. Это предусмотрено для пенсий по инвалидности и досрочных пенсий, которые назначают по предложению службы занятости. Кроме того, автоматически будут назначать и социальные доплаты к пенсиям.

«Я постоянно на связи с избирателями, веду приемы граждан и вижу, что они готовы приехать, принести необходимые документы по любому вопросу. А уж то, что касается таких социальных выплат, то должно всё делаться, конечно же, в беззаявительном порядке. Надо делать всё, чтобы мы направляли деньги [тем], кто нуждается в них, автоматически. На это должна быть нацелена система социального казначейства, и там, где приходится заявлять, писать, это означает, что ведомствами, госорганами ведется недостаточная работа», — прокомментировал эту новеллу Фаррахов.

Кроме того, важной инициативой парламентарий назвал закон, ограничивающий выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. Банк России наделяется правом ограничивать банки и микрофинансовые организации в выдаче потребительских кредитов и займов. Под действие закона попадают беззалоговые кредиты: потребительские, кредитные карты, микрозаймы на определенный срок. До этого регулятор не мог напрямую ограничивать финансовые организации в выдаче кредитов и займов.

По словам Фаррахова, закон позволит снизить уровень закредитованности населения. «Каждый раз Госдума получает многочисленные письма, поскольку микрофинансовые организации просто вводят в кабалу наших граждан. И здесь приняты очень важные решения на ограничение Центробанком кредитов — в основном, кредитов вынужденных, из-за безденежья, когда люди соглашаются на кабальные условия», — уточнил парламентарий.

Депутат напомнил и о других социально значимых законах — это индексация с 1 февраля материнского капитала с учетом фактической инфляции, налоговый вычет на спорт, выплаты на детей до трех лет, ужесточение ответственности за неуплату алиментов и другие. Как отметил Фаррахов, основные социально важные законы были разработаны его коллегами по Госдуме — членами фракции «Единой России».