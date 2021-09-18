Депутат Европарламента: «Северный поток — 2» может стать инвестиционными руинами

Радость российской стороны из-за завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может оказаться преждевременной. Об этом предупредил депутат Европейского парламента от германской партии «Зеленые» Райнхард Бютикофер, передает ТАСС.

Политик дал интервью немецкому агентству DPA, выдержки из него опубликованы сегодня. В нем он, в частности, иронически отозвался о «торжествующих возгласах», звучащих из-за достройки трубопровода.

Европарламентарий напомнил, что теперь проект должен пройти процесс сертификации, который может занять месяцы. К тому же если трубопровод окажется не соответствующим европейскому праву, то он может превратиться в «инвестиционные руины», подчеркнул он.

Партия «Зеленые», которую представляет Бютикофер, неоднократно на разных уровнях выступала против реализации проекта «Северный поток — 2».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что примерно 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать на соответствие антимонопольным нормам ЕС действия «Газпрома», которые будто бы привели к рекордному росту цен на газ. Российская компания в ответ заявила, что поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам.