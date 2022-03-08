Депутат Европарламента предупредил ЕС о последствиях запрета импорта газа у России

Для Евросоюза отказ от российской нефти и газа может стать для него катастрофой, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани, передает РИА Новости.

По его словам, нефть оплачивается в долларах, в то время как по отношению к американской валюте евро уже резко упал.

«В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», — пояснил он.

При этом депутат обвинил Евросоюз в излишней эмоциональности при принятии санкций — в Европе уже не знают, что к ним добавить.

Политик выразил надежду, что Россия восстановится, несмотря на то, что ей предстоит тяжелое время.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Болгария не планирует поддерживать новые санкции против импорта нефти и газа из России.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.