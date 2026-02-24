Депутат Елена Драпеко рассказала о совместной работе с актрисой Ириной Шевчук

Скончалась советская и российская актриса театра и кино Ирина Шевчук. Она получила широкую известность благодаря ролям в фильмах и сериалах, а одной из самых ярких ее работ стала картина «А зори здесь тихие», где актриса исполнила одну из ключевых ролей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Радио 1» рассказала, что у нее сохранилось много теплых воспоминаний о совместной работе над фильмом.

По словам Драпеко, история, связанная с этой картиной, стала для них целой жизнью: с момента выхода фильма прошло уже несколько десятилетий, и все это время актеры поддерживали связь, следили за судьбами друг друга, созванивались и встречались на юбилеях фильма и памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.

Депутат сообщила, что в последний раз видела Ирину Шевчук на открытии памятника героям фильма «А зори здесь тихие» в Кубинке. Монумент установлен рядом с Храмом Вооруженных Сил Российской Федерации и представляет собой большую композицию с бронзовыми фигурами героинь – актрис в образах их персонажей в молодые годы.

По словам Драпеко, это произошло 2 мая 2025 года; после той встречи Шевчук заболела, и дальше они общались только по телефону.