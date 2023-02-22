Депутат Эдуард Шарафиев передал слова благодарности от бойцов, участвующих в спецоперации

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который около четырех месяцев находился в зоне спецоперации, передал слова благодарности за поддержку от бойцов всем татарстанцам. Об этом парламентарий заявил на 41-м заседании Госсовета РТ.

«10 февраля я вернулся из зоны специальной военной операции, где проходил службу в качестве добровольца. Хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживал все это время. Поддержка бойцов, как мобилизованных, так и добровольцев, – это большая системная работа, которая качественно выстроена в нашей республике. Я передаю привет и слова благодарности от бойцов, от наших земляков, которые сейчас находятся на передовой, всем жителям Татарстана», – сказал Шарафиев.

Шарафиев подчеркнул, что бойцам сейчас нелегко, поскольку против России воюет весь коллективный Запад «со всеми своими современными технологиями и вооружением». «Но у наших бойцов есть дух, есть воля к победе. И как показывает многовековая история, сколько бы раз ни поднимался коллективный Запад против нашей страны, он раз за разом получал по зубам. Так будет и в этот раз. Все, кто сейчас на передовой, все, кто работает в тылу, волонтеры, меценаты, – все мы работаем для того, чтобы приблизить нашу общую победу. Наше дело правое – победа будет за нами», – заметил он.

Парламентарий назвал бойцов, которые находятся на передовой в зоне спецоперации, настоящими героями. И завершил свое выступление девизом бригады, в состав которой входил: «Мы – Россия, Путин – сила».

Кроме того, Шарафиев вручил благодарственные письма Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутатам Муслиме Латыповой, которая организовала более 30 тонн гуманитарного сбора для мобилизованных, а также Елене Кузьмичевой за помощь Лисичанску.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин добавил, что добровольное участие в спецоперации депутата – хороший героический пример.