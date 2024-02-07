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Депутат Эдуард Шарафиев награжден Орденом Мужества за храбрость и героизм
За проявленное личное мужество, храбрость и героизм в ходе выполнения боевых задач Орденом Мужества награжден доброволец, депутат Государственного Совета РТ Эдуард Шарафиев.
Орден депутату вручили во время награждения бойцов Добровольческого Корпуса Минобороны РФ.
Отметим, что Эдуард Шарафиев воюет в зоне СВО с 2022 года. В настоящее время он является заместителем командира седьмой добровольческой бригады «Святой Георгий».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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