Депутат Эдуард Шарафиев награжден Орденом Мужества за храбрость и героизм

За проявленное личное мужество, храбрость и героизм в ходе выполнения боевых задач Орденом Мужества награжден доброволец, депутат Государственного Совета РТ Эдуард Шарафиев.

Орден депутату вручили во время награждения бойцов Добровольческого Корпуса Минобороны РФ.

Отметим, что Эдуард Шарафиев воюет в зоне СВО с 2022 года. В настоящее время он является заместителем командира седьмой добровольческой бригады «Святой Георгий».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.