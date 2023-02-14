Депутат Эдуард Шарафиев доставит гуманитарную помощь из Менделеевска в зону СВО

Из Менделеевска в зону проведения специальной военной операции направлена очередная партия гуманитарной помощи. Это специализированный груз, состоящий из автомобилей, биноклей и печей.

Благодаря депутату городского совета Рамиле Салеевой были приобретены 15 биноклей для бойцов. Также приобретены две машины УАЗ благодаря депутату совета района Константину Павлову.

Так, один УАЗ будет направлен ЧВК «Ветеран». Другой автомобиль и печи, изготовленные предпринимателями района, доставит лично депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев.

Несколько дней назад он вернулся из зоны СВО, где находился три месяца в качестве добровольца. Он посетил район с рабочим визитом и провел встречу с учениками 7-11-х классов школ города и района, во время которой рассказал о важности гуманитарных миссий.

«Все весточки, свечи, сети и гуманитарная помощь доходит до бойцов и дарит теплые эмоции, что дорогого стоит. Спасибо каждому из вас, кто принял участие и отправил письма и рисунки. Там, вдали от дома, они имеют особую ценность. Любите Родину, свою семью, никогда не теряйте уверенности в своих силах», — обратился к школьникам Эдуард Шарафиев.

Депутат Госсовета также призвал ребят не поддаваться информационной войне, которая сейчас идет в интернете и в социальных сетях, критически относиться к поступающей информации. Модератором встречи выступил глава Менделеевского района Радмир Беляев. По его инициативе на встречу с Эдуардом Шарафиевым пригласили детей бойцов.

«Ваши папы — настоящие герои, мы ими гордимся! Они обязательно вернутся! Мы специально пригласили Эдуарда Сулеймановича, чтобы вы могли встретиться с ним, узнать о буднях вот таких смелых людей, какими являются и ваши отцы», — обратился к ребятам Радмир Беляев.

Во время встречи одна из жен мобилизованных предложила провести встречу с Эдуардом Шарафиевым и для семей военнослужащих. Менделеевский район стал первым, куда прибыл депутат Госсовета РТ после возвращения из зоны СВО.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, гуманитарную помощь из Менделеевска отправляют ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже порядка 70 тонн груза на 30 млн рублей.