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Ру Тат
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Спорт
20 декабря 2021  16:19
Артур Халилуллов

Депутат «Единой России» призвал штрафовать игроков сборной России за плохую игру

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Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил штрафовать игроков сборной России за плохую игру в составе национальной команды страны. Его слова приводит «Р-Спорт».

 «Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», – отметил Хамзаев.

Сообщается, что депутат направил свои предложения министру спорта России Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.

#Футбол #сборная России по футболу #единая россия
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