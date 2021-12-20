Депутат «Единой России» призвал штрафовать игроков сборной России за плохую игру

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил штрафовать игроков сборной России за плохую игру в составе национальной команды страны. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», – отметил Хамзаев.

Сообщается, что депутат направил свои предложения министру спорта России Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.