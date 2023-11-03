Депутат-доброволец из Татарстана получил знак отличия «За заслуги перед ДНР»

Глава ДНР Денис Пушилин наградил татарстанского депутата Эдуара Шарафиева государственной наградой ДНР — знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» 3-й степени.

За заслуги перед ДНР, личное мужество и героизм, проявленные в боевых действиях по защите региона, Пушилин наградил бойцов 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса.

Фото: Скриншот из видеозаписи

Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, 20 военнослужащих получили знаки отличия «Георгиевский крест», «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой», медали «За отвагу» и «За храбрость».

«Это заслуга всех наших бойцов, добровольческих подразделений. Мы все стоим плечом к плечу, стоим и выполняем те задачи, которые поставил перед нами Верховный главнокомандующий. Защищаем интересы ДНР, нашей страны. Сделаем все, чтобы приблизить наш общий день победы», – отметил Шарафиев.

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