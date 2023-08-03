Депутат-доброволец из Татарстана перечислил проблемы мобилизации сентября 2022

Эдуард Шарафиев Фото: t.me/EduardSharafiev

Проблемы частичной мобилизации в России, прошедшей осенью 2022 года, перечислил в своем телеграм-канале депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев.

«Всем уже известно, что объявление частичной мобилизации в сентябре 2022 года выявило ряд проблем, прежде всего в архаичной мобилизационной системе. Было много ошибок и перегибов при выполнении плана по призыву мобилизованных», – отметил народный избранник.

В перечень перечисленных Шарафиевым проблем вошли случаи мобилизации многодетных отцов или людей с хроническими заболеваниями, несовместимыми с прохождением воинской службы.

Депутат также подчеркнул, что зачастую сами мобилизованные были виноваты в этих проблемах, поскольку вовремя не предоставили в военкоматы информацию об изменениях в своей гражданской жизни.

Эдуард Шарафиев Фото: t.me/EduardSharafiev

Напомним, Эдуард Шарафиев провел три месяца в зоне проведения специальной операции (СВО), куда отправился в качестве добровольца. Ранее он рассказывал, что проходил службу во 2-м батальоне отдельной штурмовой бригады «Ветераны».