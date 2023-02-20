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Депутат-доброволец Эдуард Шарафиев примет участие в телемарафоне «Все для Победы!»
Одним из гостей телемарафона, который пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» 23 февраля в рамках Всероссийской акции «Все для Победы!», станет депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, принимавший участие в спецоперации.
О решении отправиться в зону СВО в рядах одного из добровольческих батальонов депутат сообщил в начале ноября 2022 года. В конце того же месяца Шарафиев закончил подготовку и отправился на передовую. Службу народный избранник проходил во 2-м батальоне отдельной штурмовой бригады «Ветераны».
Напомним, инициаторами телемарафона «Все для Победы!» является региональное отделение ОНФ в Республике Татарстан. Благодаря проекту каждый желающий сможет принять участие в сборе средств на поддержку участников СВО.
Во время марафона на экране будет отображаться QR-код, через который зрители смогут принять участие в благотворительной помощи. Собранные средства будут направлены добровольцам и мобилизованным от республики Татарстан. Начало марафона 23 февраля в 10.00. Поддержим наших бойцов на передовой!
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