Депутат-доброволец Эдуард Шарафиев примет участие в телемарафоне «Все для Победы!»

Одним из гостей телемарафона, который пройдет на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» 23 февраля в рамках Всероссийской акции «Все для Победы!», станет депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, принимавший участие в спецоперации.

О решении отправиться в зону СВО в рядах одного из добровольческих батальонов депутат сообщил в начале ноября 2022 года. В конце того же месяца Шарафиев закончил подготовку и отправился на передовую. Службу народный избранник проходил во 2-м батальоне отдельной штурмовой бригады «Ветераны».

Напомним, инициаторами телемарафона «Все для Победы!» является региональное отделение ОНФ в Республике Татарстан. Благодаря проекту каждый желающий сможет принять участие в сборе средств на поддержку участников СВО.

Во время марафона на экране будет отображаться QR-код, через который зрители смогут принять участие в благотворительной помощи. Собранные средства будут направлены добровольцам и мобилизованным от республики Татарстан. Начало марафона 23 февраля в 10.00. Поддержим наших бойцов на передовой!