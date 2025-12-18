Депутат Делягин предложил отменить штрафы за украшение подъездов к Новому году

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил ввести мораторий на штрафы за установку новогодних елок и размещение гирлянд в подъездах многоквартирных домов на период новогодних праздников. Соответствующее обращение он направил главе МЧС России Александру Куренкову, сообщает ТАСС.

Парламентарий выступил с инициативой временно приостановить применение штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности, предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ.

По его мнению, в случае выявления подобных нарушений, связанных с новогодним украшением подъездов, инспекторы МЧС могли бы ограничиваться предупреждением, которое также предусмотрено данной статьей.

Михаил Делягин предложил распространить действие моратория на весь период предпраздничных и праздничных дней, а также сделать такую практику традиционной.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что в ряде случаев управляющие компании предупреждают жителей о возможных штрафах за украшение подъездов к Новому году. Суммы таких взысканий могут достигать 15 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности.