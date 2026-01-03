news_header_top
Общество 3 января 2026 12:08

Депутат Делягин предложил оплачивать 100% больничного с первого года работы вместо 60%

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин разрабатывает поправки в федеральное законодательство, которые изменят порядок расчета выплат по временной нетрудоспособности. Он предложил установить размер больничного пособия на уровне 100% от среднего заработка вне зависимости от трудового стажа сотрудника, его слова приводит ТАСС.

Действующие нормы привязывают размер компенсации к длительности страхового стажа. Сейчас работники со стажем до пяти лет получают лишь 60% от зарплаты, а право на выплату в 100% возникает только после восьми лет работы.

Михаил Делягин считает такой подход несправедливым, особенно по отношению к молодым специалистам. По мнению депутата, начинающие работники и так получают небольшие зарплаты, а в условиях роста цен потеря 40% дохода во время болезни становится для них критичной. В результате многие вынуждены переносить заболевания на ногах, чтобы не терять в деньгах.

