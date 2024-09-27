Депутат Данис Шакиров: Соплеменники в других регионах ориентируются на Татарстан

Данис Шакиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Государственного Совета РТ Данис Шакиров поделился размышлениями после ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова республиканскому парламенту.

«Свое послание наш лидер начал словами „Республика находится в стабильном развитии”. Говоря об укреплении внешних связей, он акцентировал внимание также и на деятельности Всемирного конгресса татар. Безусловно, наши соплеменники, проживающие в других регионах и странах, ориентируются на Татарстан. В социально-экономическом, культурном развитии республики есть неоценимая роль организаций, работающих под эгидой конгресса. Они также определяют будущее нации», — сказал Данис Шакиров корреспонденту «Татар-информа».

Парламентарий также высоко оценил то внимание, которое в послании было уделено теме семьи. «Поднималась тема семьи. Успешная реализация национальных проектов также укрепляет семейные ценности, институт семьи», — уверен он.

По мнению собеседника агентства, послание получилось весомым, оно ставит перед депутатами множество задач. «Содержание послания очень солидное. Поставлены множество целей и задач. Объявление следующего года Годом защитников Отечества имеет особое значение. Участники специальной военной операции стоят на страже безопасности в мире, сражаются за мир, и, конечно, победа будет нашей», — подчеркнул депутат.

Юлай Низаев