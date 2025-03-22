Депутат Чернышов предложил отменить критерии нуждаемости для пособий многодетным семьям

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить в России критерии нуждаемости для получения пособий многодетными семьями.

По его мнению, одобрение такой инициативы усилит меры соцподдержки и укрепит институт семьи в стране, пишет РИА «Новости».

Он добавил, что практика применения критериев нуждаемости приводит к тому, что ряд многодетных семей, которым действительно нужна поддержка, не могут её получить по формальным причинам.

Согласно имеющимся у Чернышова данным, сегодня в России насчитывается больше 2,65 млн многодетных семей, из которых лишь 35% получают пособие. Причем из тех, кто не получают такую господдержку, не могут ее воспользоваться как раз из-за формальных критериев нуждаемости.

«Регулярные выплаты — это очень веская поддержка», - подчеркнул вице-спикер Госдумы.