Общество 9 мая 2026 18:20

Депутат Чернышов: парад Победы в Москве проводится для всего мира

Парад в День Победы в Москве проводится для всего мира, его смотрят во всех странах, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий отметил, что каждый лидер разных стран смотрит этот парад. Он не удивился бы, если президент США Дональд Трамп смотрит на Москву и поэтому хочет такой же парад Победы – шикарный, большой и замечательный.

По словам Чернышова, Россия – гостеприимная страна, где всегда рады любым лидерам государств и просто людям, приезжающим в Москву 9 мая. Уделять слишком много внимания конкретным спискам – кто из президентов приехал, а кто нет – не стоит: кто хочет, тот приезжает, а кто не хочет – не приезжает.

Зампред Госдумы подчеркнул, что лидеры некоторых стран пытаются заявить о своем неучастии в том или ином году, хотя, возможно, их и не приглашали. Тем самым они повышают свою узнаваемость и делают себе имя на великом дне и на великом параде, что, по его мнению, немножко низко.

Минниханов: С каждым годом мы все больше осознаем значение великой Победы

