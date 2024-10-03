Депутат Чепа назвал основную причину участия Эрдогана в саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зачастую принимает решения, опираясь на интересы своей страны, а не НАТО. Такое мнение «Татар-информу» выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эрдоган – очень своеобразный политик, он принимает решения, подчас не согласовывая их по своим обязательствам, если это касается интересов Турции», – сказал Чепа.

По его словам, турецкий лидер прекрасно осознает, что страны НАТО будут выражать свое недовольство из-за участия Эрдогана в саммите БРИКС.

«Но в то же время он прекрасно понимает, что мир перестал быть однополярным, что есть силы, которые защищают как свои интересы, так и готовы сотрудничать друг с другом. Поэтому он, видя все это, хочет быть в первом вагоне, а не в последнем», ­– добавил парламентарий.

Также Чепа отметил, что Казань заслуженно в этом году станет площадкой саммита БРИКС.

«Очень хорошо, что в Казани пройдет саммит БРИКС, это важно для страны. И хочу передать свое удовлетворение тем, как развивается республика сегодня», – заключил он.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно об участии в нем турецкого лидера.